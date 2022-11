Si ribalta il trattore: due ragazzi feriti, soccorsi dai vigili del fuoco

Un trattore si ribalta improvvisamente, per cause da chiarire, e due ragazzi finiscono all’ospedale. E’ accaduto stamattina, 27 novembre, sulla strada provinciale 4 tra Castell’Arquato e Lugagnano. Un ragazzo e una ragazza, entrambi 22enni, erano a bordo del mezzo che si è rovesciato e sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola con un’autogru da Piacenza, oltre ai sanitari del 118 e della Pubblica Assistenza Fiorenzuola. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Lugagnano. I due giovani sono stati trasportati all’ospedale e medicati. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

