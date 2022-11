Sostenibilità: alla ricercatrice Ilaria Negri il premio “Vivere a spreco zero”

Ilaria Negri, ricercatrice in entomologia del Dipartimento di Produzioni vegetali sostenibili dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, sarà premiata martedì 29 novembre alle 15 a Palazzo d’Accursio, a Bologna, con il Premio Vivere a Spreco Zero, riconoscimento assegnato alle buone pratiche per lo sviluppo sostenibile.

A essere valso il premio a Negri è stato il progetto scientifico “From seed to spoon” (Dal seme al cucchiaio), che ha per capofila l’Università Cattolica, finanziato dall’Unione europea attraverso Erasmus Plus 2019 e finalizzato a educare i giovani alla tutela della biodiversità.

Il progetto, un piano scientifico educativo sulla filiera alimentare che ha avuto come target studenti europei e che è durato 3 anni, ha permesso di scoprire come arricchire le nostre città di aree verdi, fresche e pulite, piene di frutta e farfalle.

“Dal seme al cucchiaio” è infatti un progetto finalizzato non solo a educare i giovani alla tutela della biodiversità, ma anche a un concreto ripopolamento del verde e di specie a rischio estinzione nelle aree urbane, con attenzione speciale per le piante, le api e le farfalle. Punta, inoltre, a monitorare e promuovere i servizi di approvvigionamento e di regolazione naturalmente presenti in tutti gli ecosistemi: per esempio la produzione di frutta e verdura, l’impollinazione, il controllo biologico degli infestanti.

Giunto alla decima edizione, il premio assegna i piccoli “Oscar della sostenibilità” all’interno di 12 categorie: dalle Amministrazioni Pubbliche alle Imprese, alle Scuole, dai Cittadini e Associazioni all’Economia Circolare, InnovAction, Biodiversità, Saggistica, Dieta Mediterranea, Ortofrutta, e soprattutto, nel 2022 della grande siccità e della guerra in Ucraina, la speciale categoria Acqua/Energia.