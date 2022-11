Con l’arpa e il flauto si incontrano per suonare sulle orme di San Colombano

Tra loro non si conoscevano fino ad alcuni giorni fa, né parlavano la stessa lingua. Ma quando si sono trovate assieme – una con la sua arpa celtica, una con il flauto e il violino – si sono messe a suonare canzoni della tradizione irlandese, davanti al caminetto acceso del circolo Biffulus in riva al Po: magie del guado di Sigerico che, esattamente come in passato, si conferma crocevia internazionale di passaggi, non solo legati alla via Francigena. Questa volta a creare la connessione è stata l’associazione culturale ligure Green Buttterflies che ha unito l’arpista Gianna Williams e la pianista Catriona McElhinneys Grimes in un breve viaggio a tempo di musica sulle orme del monaco irlandese San Colombano, tra Calendasco, Piacenza e Bobbio.

Grimes, che vive a Dublino ma è originaria della contea irlandese del Donegal, suona il piano, il violino e il “tin whistle”, cioè il flauto a fischietto. Williams, che ha vissuto tra Australia, America e Inghilterra prima di arrivare ad Andora, in Liguria, ha invece portato con sé una più ingombrante arpa celtica.

