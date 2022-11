Incidente nel primo pomeriggio di lunedì 28 novembre. Un’auto che percorreva la strada provinciale da Zena a Roveleto di Cadeo, per cause da chiarire, è uscita dalla carreggiata ed è finita nel campo. Nell’impatto la persona alla guida non ha riportato gravi conseguenze.

