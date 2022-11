Prof di religione accusato di violenza sessuale: “Lo Stato paghi i danni”

Undici ragazzi, alcuni dei quali minorenni, sarebbero stati molestati (tra loro una ragazza). Il reato contestato è violenza sessuale. È iniziato con l’udienza preliminare svoltasi pochi giorni fa il processo che vede imputato un insegnante di religione di un istituto superiore di Piacenza. Nella vicenda – rivelata da “Libertá” nel febbraio 2021 quando il docente fu sospeso a seguito di segnalazione di condotte morbose da parte di studenti e di loro genitori- risalta anche la particolarità della chiamata in causa del ministero dell’Istruzione. I legali di tre studenti costituitisi parti civili hanno chiesto che lo Stato risarcisca il danno, se il prof sarà ritenuto colpevole. Il giudice ha ritenuto ammissibile la richiesta, che non ha precedenti a Piacenza e presumibilmente pochissimi in tutta Italia. Il presupposto è una responsabilità oggettiva in quanto il ministero è datore di lavoro dell’insegnante accusato.

