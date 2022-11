Caro energia, il Comune di Alta Val Tidone spenderà 269mila euro in più

Il caro bolletta pesa sulle casse del Comune di Alta Val Tidone per oltre mezzo milione di euro. Ai 290 mila euro circa preventivati a inizio anno si aggiungono ora altri 269 mila euro di maggiori spese per utenze di luce e gas e per la gestione della pubblica illuminazione. Il tutto si traduce in un raddoppio della bolletta energetica per far fronte al quale l’amministrazione comunale ha impiegato gran parte delle risorse della variazione di bilancio.

“Rincari di questa portata – dice il sindaco Franco Albertini – rischiano di mettere in crisi i bilanci dei Comuni. Noi ci salviamo perché abbiamo un bilancio sano, ma ci sono altri Comuni, soprattutto i più piccoli, in cui si rischiano gravi squilibri”. Una buona notizia sono invece i 714 mila euro che il Ministero per l’innovazione tecnologica ha riconosciuto ad Alta Val Tidone per la riqualifica energetica della materna comunale di Nibbiano.