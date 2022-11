L’Ausl introduce il sistema Zerocoda: prenotazioni online per il punto prelievi

Dal primo dicembre sarà più semplice accedere al laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza per i prelievi ematici. L’Ausl di Piacenza introduce infatti il sistema Zerocoda che permette all’utente di prenotare on line il proprio appuntamento e saltare la coda.

La novità consente di superare l’attuale sistema, che prevede una prima parte della mattina (dalle 7.30 alle 8.30) di accesso su prenotazione attraverso i tradizionali canali (sportelli Cup e Cuptel) e una seconda parte (dalle 8.30 alle 10.30) ad accesso libero.

Per l’Azienda Usl di Piacenza si tratta di un importante investimento tecnologico, che va a ridisegnare ed evolvere in senso digitale l’accoglienza al laboratorio analisi di Piacenza. Totem, nuovo sistema di chiamata ai box amministrativi e tablet in uso ai sanitari: l’intero sistema è stato scelto per rendere più funzionale, rapido e sicuro il percorso dell’utente.

Dal primo dicembre quindi l’accesso sarà totalmente libero. Sono però garantite, fino a esaurimento delle stesse, le prenotazioni precedentemente fatte. Il cittadino potrà prenotare un appuntamento, e non fare la coda al punto prelievi, solo utilizzando il nuovo sistema Zerocoda, fruibile comodamente da casa tramite computer, smartphone e tablet. Accedere al sito di riferimento è facile, veloce e gratuito per i cittadini.

L’utente può usufruire del servizio senza creare un account o effettuare il log-in: solo al momento della conferma della prenotazione si deve inserire l’indirizzo e-mail, ed eventualmente altre informazioni richieste, per ricevere il ticket virtuale del proprio posto in coda. Al momento è possibile prenotare prelievi ordinari, consegna campioni biologici, curve da carico di glucosio, prelievo per visita Medicina legale (patenti) e il ritiro referti. “Se la persona arriva al Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza senza aver prenotato – rende noto l’Ausl -, può utilizzare il nuovo totem che eroga un numero progressivo di accesso alla struttura.

Al momento il sistema è introdotto al Punto prelievi dell’ospedale di Piacenza. Domani, 30 novembre, è prevista l’installazione delle tecnologie a supporto della nuova modalità di accesso. Nella mattinata potrebbero dunque verificarsi lievi rallentamenti dell’attività, anche se gli operatori sono impegnati a limitare al massimo i disagi per la cittadinanza.

Per gli altri punti prelievo del territorio, invece, rimangono attive le consuete modalità di accesso. “In seguito il sistema Zerocode potrebbe essere esteso ad altre attività aziendali” spiegano dall’Ausl di Piacenza.