Ponte dell’Olio, incontro con le frazioni. Lavori per un milione e 300mila euro

Una quarantina di persone delle frazioni della collina pontolliese, di Castione, Montesanto, Sarmata, Santa Maria, Veggiola e località, ha partecipato al primo incontro che l’amministrazione comunale di Ponte dell’Olio ha promosso per gli abitanti delle frazioni per fare il punto sul lavoro svolto in questi anni, condividere le restanti esigenze e le soluzioni che potrebbero essere messe in campo. Diversi gli interventi sulla viabilità extraurbana che sono stati effettuati in questi anni con risorse comunali, dell’Unione Alta Valnure, del Consorzio di Bonifica e dell’Agenzia regionale per la sicurezza e la Protezione civile, per un totale di circa 1 milione euro, che arriverà a 1 milione 300mila euro contando anche gli interventi sull’area urbana in programma.

Somme importanti che hanno permesso in alcuni casi di risolvere, in altri di tamponare, situazioni di dissesto sulle strade, da Santa Maria a Montesanto, fino a Castione per la cui frazione si farà una programmazione con il Consorzio di Bonifica e l’ex Genio Civile perché la strada, riferiscono, è caratterizzata da dissesti e quindi non è sanabile con interventi di mera asfaltatura”.

Il prossimo incontro sarà giovedì 1 dicembre alle 21 al ristorante “Lo Zingaro” per le frazioni di Folignano, Torrano e relative località.

