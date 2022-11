“Approcciare l’inglese tra i piccoli”: tre anni di English for Children negli asili

Si chiama “English for Children” il progetto dei Servizi educativi per l’infanzia del Comune di Piacenza al centro di un seminario che si è svolto ieri pomeriggio all’università Cattolica. L’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’ateneo e il Consorzio Solco, ha messo a confronto l’esperienza didattica e pedagogica di alcuni plessi del territorio per favorire l’apprendimento della lingua inglese da parte dei bambini. I dettagli nel servizio del Tgl qui sopra.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà