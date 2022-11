Censimento popolazione: questionario da compilare entro il 22 dicembre

Prosegue in questi giorni a Piacenza, come su tutto il territorio nazionale, il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni. In particolare, terminata la prima fase riguardante la rilevazione “areale”, è entrata nel vivo l’indagine cosiddetta “da lista”.

Le famiglie selezionate – a cui nei mesi di agosto e ottobre Istat ha trasmesso una lettera informativa (mentre una terza, di sollecito, è in fase di consegna in questi giorni) – possono ancora compilare il questionario online da casa entro lunedì 12 dicembre oppure, con l’assistenza di un operatore comunale, sempre a domicilio o presso la sede municipale di via Beverora 57, entro giovedì 22 dicembre. In questi giorni il Comune di Piacenza ha quindi “mappato” le famiglie selezionate affidando ai ventitré rilevatori, ben riconoscibili per il loro tesserino con nome e foto, l’incarico di contattare – per telefono o attraverso una visita a domicilio – le famiglie inserite nel campione individuato da Istat che ancora non hanno effettuato la compilazione del questionario via web.

Il comune ricorda che la partecipazione alle operazioni di censimento è obbligatoria e prevede la possibilità di incorrere in sanzioni previste da Istat in caso di mancata risposta. In caso di non reperibilità o di mancata risposta da parte delle famiglie agli avvisi e agli inviti dei rilevatori, gli uffici comunali dovranno provvedere ad effettuare specifici controlli per verificare i requisiti anagrafici del nucleo. Sino al 22 dicembre l’Ufficio Censimento sarà aperto al pubblico – per dare assistenza ai cittadini nella fase di compilazione del questionario o per dare eventuali informazioni – dalle 9 alle 12 il lunedì e il sabato e dalle 14.30 alle 17 il mercoledì.

Per informazioni i cittadini si possono rivolgere anche al numero verde Istat 800.188.802, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21, o consultare i siti web www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni, www.censimentigiornodopogiorno.it o i principali social (Facebook, Twitter, Instagram) con hashtag dedicati #censimentipermanenti e #censimentopermanentepopolazione.

