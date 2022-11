Che Classe: uno sguardo al catalogo prima della finale. Ultimo voto 11 dicembre

L’11 dicembre si avvicina: sarà la data dell’ultima uscita delle pagine dedicate al nostro gioco prima della pubblicazione della classifica finale, e sarà anche l’ultimo giorno in cui potrete votare per supportare i vostri beniamini!

Oggi quindi potrebbe essere il momento per iniziare a “studiare” seriamente il catalogo dei premi: potete trovarlo cliccando nel banner dedicato al gioco nella home del sito www.liberta.it, proprio lo stesso che utilizzate per raggiungere la piattaforma di voto.

Una volta pubblicata la classifica definitiva, ognuno di voi sarà in grado di capire se ha vinto uno dei premi messi in palio, e l’ammontare dei crediti relativi a quel premio.

Editoriale Libertà contatterà le segreterie per la distribuzione alle classi dei moduli da compilare, in modo che possiate richiedere il premio, o il set di premi, che preferite.

Come riportato nel regolamento: “In caso di difficoltà nel reperimento dei premi, determinate da possibili problematiche causate dalla particolare congiuntura economico/politico/energetica, la priorità di assegnazione dei premi stessi sarà legata all’ordine cronologico di ricezione delle richieste complete della relativa documentazione”. È quindi ancora più importante “mettersi avanti” e scegliere in base al punteggio che puntate ad ottenere in questo gioco.

Intanto tenete d’occhio la classifica pubblicata nelle prossime pagine: ancora non contiene i punti degli elaborati del terzo tema, quindi c’è ancora tanta strada da fare!

CLASSIFICA 30 NOVEMBRE