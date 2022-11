Donna in bici investita da un’auto. Trasportata in gravi condizioni all’ospedale

Questa mattina all’incrocio tra via Pier Francesco Passerini e via Madre Teresa di Calcutta, a Piacenza, una donna in sella alla sua biciletta è stata investita da un’auto. A seguito dell’impatto la donna ha riportato diversi traumi e, secondo le prime informazioni, una commozione celebrale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pubblica assistenza Croce bianca e l’auto infermieristica del 118. La donna, in condizioni gravi, è stata trasportata al pronto soccorso di Piacenza. Nel luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale con l’intento di ricostruire l’esatta dinamica.