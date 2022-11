Giornalini scolastici: archiviati 45 anni di storia alla Passerini Landi

Quarantacinque anni di storia del Cidis raccolti alla biblioteca Passerini Landi. È stato inventariato dall’archivista Barbara Spazzapan e da Gabriele Locatelli di Caeb il ricco archivio del centro di formazione e documentazione per l’innovazione scolastica nato nel 1974 e scioltosi nel 2019.

La presentazione si è svolta nel salone monumentale della biblioteca alla presenza di Graziano Villaggi della Passerini Landi, Angelo Melfa e Giancarlo Schinardi del Cidis e Gabriele Locatelli responsabile servizio Archivi di CAeB: 45 sono i faldoni che costituiscono l’archivio nel quale sono raccolti 45 anni di giornalini scolastici fino al 2019, oltre al materiale di formazione realizzato dal Centro durante l’attività. La biblioteca si è detta disponibile a continuare la raccolta e la collezione dei giornalini scolastici.

“Abbiamo pensato fosse utile e giusto lasciare una traccia di un’iniziativa che ha coinvolto molti insegnanti piacentini in un’attività che è proseguita per 45 anni – spiega Schinardi – era giusto che un’iniziativa così non andasse dispersa”.