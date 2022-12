Anteas conclude un anno di attività di solidarietà e di volontariato il 14 dicembre

Non si ferma la solidarietà di Anteas, anzi accelera in vista della conclusione di questo anno segnato dalla crisi energetica. Anteas sta per Associazione Nazionale Terza Eta’ per la Solidarietà, associazione nata all’interno del Sindacato Pensionati Cisl di Piacenza: volontarie e volontari, in prevalenza pensionati, impegnati a contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, difendere la cultura. Si sono fatti conoscere nel territorio di Parma e Piacenza per la donazione di defibrillatori, il sostegno economico ai reparti ospedalieri, l’aiuto nel trasporto di persone in difficoltà.

Il 14 dicembre, dopo essersi occupati di nuovi progetti, è previsto l’incontro forse più atteso dagli aderenti: la Santa Messa che si svolgerà presso la Basilica di Santa Maria di Campagna a partire dalle ore 10, dedicata al ricordo dei soci della federazione dei pensionati della Cisl e di Anteas che non possono più essere presenti, anche a causa della pandemia che ha colpito duramente l’associazione. Seguirà, in coincidenza con il cinquecentenario della costruzione della chiesa, una visita guidata, la consegna di un attestato ai soci presenti e un semplice rinfresco che permetterà di destinare risorse anche alla preparazione di borse viveri che saranno consegnate, il successivo sabato 17 dicembre, alle famiglie seguite dai frati francescani.

MESSA