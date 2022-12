Caro bollette, Comune di Borgonovo stanzia 50mila euro per aiutare le famiglie

L’amministrazione comunale di Borgonovo ha stanziato 50mila euro per dare una mano alle famiglie che non riescono a pagare le bollette. Il fondo servirà ad erogare contributi da 300 a 500 euro per un centinaio di famiglie a basso reddito. Le modalità per accedere al fondo verranno stabilite tramite la pubblicazione, forse già a dicembre, di un apposito bando. “Se vogliamo entrare davvero nello spirito natalizio – ha rimarcato l’assessore al bilancio Fabrizio Franzini durante una seduta del consiglio comunale – la priorità non sono le luminarie, ma dare la possibilità alle famiglie di trascorrere un Natale più sereno”. Il riferimento indiretto è alle polemiche scoppiate in paese per la decisione di non finanziare, per quest’anno, le luminarie lungo via Roma. Il fondo contro il caro bollette è stato ricavato all’interno della variazione di bilancio.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà