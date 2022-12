Domani sciopero nazionale. Possibili disagi per gli utenti di Seta in città e provincia

Per l’intera giornata di domani, venerdì 2 dicembre, sono previsti possibili disagi per gli utenti dei servizi Seta delle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza a causa di uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali Usb-Lavoro privato, Sgb e Orsa Trasporti. Nella nostra provincia sarà garantito il rispetto delle fasce orarie protette.

Per quanto riguarda il servizio urbano a Piacenza, Seta comunica che “sarà garantito dalle ore 7:00 alle ore 10.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 (sono garantite le corse in partenza dai capolinea dalle ore 06:46 alle ore 09:45 e dalle ore 11:46 alle ore 14:45)”. per il “servizio extraurbano e suburbano, garantito da inizio giornata fino alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 (sono garantite le corse in partenza dai capolinea fino alle ore 08:00 e dalle ore 11:31 alle ore 14:30)”.

Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nelle sezioni “Linee” del sito internet di Seta. “Gli utenti – viene comunicato attraverso una nota – possono ottenere informazioni in tempo reale sugli orari effettivi di passaggio dei bus e sull’indice di riempimento dei mezzi direttamente sul proprio smartphone scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso le relative sezioni “Orari e capienza in tempo reale” presenti sul sito internet di Seta”. Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare Seta al numero telefonico 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.