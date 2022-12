Natale a Piacenza: dal pattinaggio al videomapping. Sabato il via alle iniziative

Il Natale si avvicina sempre più, e il Comune di Piacenza ha già in programma un calendario di eventi ricco e variegato per poterlo festeggiare in città. Dalle iniziative per le famiglie agli appuntamenti culturali, con le novità della pista di pattinaggio in “ghiaccio sintetico” e l’albero di Natale artificiale, ci saranno eventi pensati per soddisfare tutti.

L’amministrazione ha pubblicato il calendario, che si può consultare sul sito www.nataleapiacenza.it, con le varie iniziative realizzate in collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio e le associazioni di categoria.

Questa mattina la presentazione ufficiale in Comune, con l’assessore comunale al commercio Simone Fornasari e i rappresentanti delle realtà coinvolte.

“Sarà un Natale ricco di eventi – ha detto Fornasari – che avranno come denominatore comune il concetto di ‘fare squadra’. Siamo consapevoli di vivere un momento storico di incertezza, ma solo insieme possiamo valorizzare la nostra città dal punto di vista produttivo, commerciale e culturale. Tutto ciò è frutto non solo del lavoro dell’assessorato al Commercio, ma anche di quello al Turismo e alla Cultura, delle grandi iniziative della Curia, di Confindustria, Iren e EdiliziAcrobatica. Punteremo particolarmente il faro su tutto il nostro patrimonio artistico-culturale, sulle attività per i più piccoli, per le famiglie. Confidiamo in questo sistema affinché si possa promuovere l’impulso al tessuto produttivo e commerciale del nostro territorio e valorizzare le opere artistiche, attraendo persone dai territori limitrofi nella nostra città, che ha tanto da dare”.

Tra le novità, spiccano dunque la pista di pattinaggio nel cortile interno di Palazzo Gotico, realizzata in ghiaccio sintetico eco-sostenibile, dal 3 dicembre al 9 gennaio, e l’albero di Natale all’ombra di Palazzo Mercanti, una struttura artificiale addobbata con le luci.

L’accensione di tutte le luci per le festività natalizie è prevista per domani, e dall’8 dicembre tornerà il videomapping di luci e suoni che si ripeterà anche in altri giorni. Tra le proposte di carattere culturale sono previste aperture straordinarie dei Musei Civici di Palazzo Farnese, la salita alla cupola del Duomo, visite guidate e restauri di dipinti all’interno della Curia Vescovile e concerti con le musiche di Giuseppe Verdi. Non mancheranno ovviamente il mercatino in piazza Cavalli, i cori di Natale e il trenino di Babbo Natale per le vie del centro storico.