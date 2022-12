Notte di furti in città: colpi nei locali del centro e alla farmacia della Besurica

Ladri scatenati nella notte a Piacenza dove si sono registrati diverti furti e tentativi di furto. Un colpo è andato a segno intorno alle 3 al Bitter di cantone Camicia, i malviventi sono entrati scassinando la porta e nel bottino dei malviventi è finito il fondo cassa di circa 400 euro. Tentato furto invece all’Albero del pane di via X Giugno dove il titolare ha sentito armeggiare e poi ha visto l’intruso fuggire. Tentativi di furto si sarebbero registrati anche in altri due locali della zona centrale della città come il ristorante La Carrozza e il bar Salotto di via Giordano Bruno. Una persona è stata fermata dalla polizia dopo un inseguimento nelle vie del centro.

Nella notte in azione anche la banda delle farmacie che questa volta ha colpito alla Besurica sottraendo dalle casse migliaia di euro. Non si esclude che i malviventi siano gli stessi autori di altri furti analoghi avvenuti di recente nel nostro territorio. Del caso si stanno occupando i carabinieri.