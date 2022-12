“Ora vivo a Piacenza, il sogno è realtà”. La storia di Ailen, emigrata dall’Argentina

“Voi piacentini non vi rendete conto di quanto siete fortunati, questa città è magnifica”. C’è da credere alle parole di Ailen Pereyra, 22 anni, originaria di Tucumán, nel nord-ovest dell’Argentina, che ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore al nostro territorio scegliendo di provare a costruire qui il suo futuro. “Quando passeggio tra piazza Cavalli e piazza Duomo – racconta Ailen – mi guardo attorno e non credo a tanta bellezza”. La ragazza ha scoperto Piacenza – per la prima volta – nel 2017, durante uno scambio interculturale in Italia. Da quel momento, non ha avuto altro pensiero che emigrare qui “per trovare una stabilità reale”. E questo giorno è arrivato alcuni mesi fa, cioè quando Ailen ha lasciato l’Argentina con un biglietto di sola andata e si è trasferita prima a Torino e poi, appunto, a Piacenza. “Non vorrei essere altrove, amo questa città”, dice con convinzione. La decisione di lasciare l’Argentina è stata inevitabile: “Là non c’è un futuro per le nuove generazioni – si commuove Ailen – la situazione economica e politica è molto difficile. La sicurezza è compromessa, prima di emigrare sono stata rapinata due volte per strada”. La ragazza continua a frequentare l’università di Tucumán con le lezioni online: “Mi mancano quattro esami alla laurea in scienze politiche”. Intanto, a Piacenza lavora come barista e cameriera. Ecco l’intervista nel servizio del Tgl qui sopra a cura di Thomas Trenchi.

