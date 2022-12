Acli, riparte lo sportello di supporto psicologico gratuito per donne in difficoltà

Il progetto “Fattore D”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nasce per offrire un concreto supporto alle donne in condizione di grande fragilità, vittime di violenza e di tratta, di origine italiana e straniera, attraverso azioni per sostenere nel raggiungimento di nuove consapevolezze.

Dal 2019 Acli Bologna e Acli Piacenza, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, sono impegnate in progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere.

Nel mondo del lavoro, nella vita personale, nella relazione, il fattore D si declina come l’accesso ai Diritti (sociali, previdenziali, territoriali) e nel riconoscimento del valore aggiunto sia dell’essere Donne, sia nelle storie di vita, anche fragili, come un punto di forza per ripartire.

“Nel territorio di Piacenza – scrive Acli – è stato attivato uno sportello di supporto psicologico rivolto a tutte le donne che stanno attraversando un momento di difficoltà per dare una risposta concreta al bisogno di spazi di ascolto della sofferenza psicologica, aggravata dall’emergenza sanitaria, che ha avuto un forte impatto sul di stress psicologico nella popolazione e in modo particolare nelle donne.

Lo sportello è rivolto a tutte le donne e permette di svolgere un numero prestabilito di incontri di supporto psicologico gratuito con professioniste psicologhe psicoterapeute. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente o con messaggio al numero: 3534406190.

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00”.