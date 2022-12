Centro famiglie compie 30 anni: “Preparate doni con i vostri figli per chi ha bisogno” 1 ora fa

Sino al 21 dicembre sarà possibile preparare un “dono sospeso”: un pacco regalo pensato un’altra famiglia della comunità, contenente qualcosa di buono, qualcosa di caldo, qualcosa di divertente e qualcosa di utile in cucina, accompagnato da un biglietto di auguri. I doni potranno essere consegnati direttamente all’Emporio Solidale o durante alcune delle iniziative in programma. Tutte le indicazioni nel video che si può guardare qui:

“Tanti modi per dire AUGURI!” è il titolo dell’evento diffuso che il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, nel suo trentesimo anno di attività (fu tra i primi aperti in Emilia Romagna, a seguito dell’istituzione con la legge regionale n. 27 del 1989), propone alla cittadinanza nell’imminenza delle festività natalizie. Una serie di incontri, laboratori creativi e attività ispirate alla solidarietà, organizzati dall’associazione Le Valigie che, anche grazie alle iconiche figure di Pappa e Pero, coinvolgerà bambini, scuole e famiglie dall’11 al 21 dicembre, in diversi luoghi del territorio urbano.

Il primo appuntamento sarà domenica 11 dicembre alle 16.30 al Teatro Trieste 34, con lo spettacolo “La ricerca della felicità” che vedrà protagonisti proprio Pappa e Pero, interpretati dagli educatori Sara Dallavalle e Andrea Roda che hanno scritto anche i testi della rappresentazione. Un racconto con tutti gli ingredienti della favola, incentrato sul tema della ricerca come costante che accompagna le nostre vite. Giovedì 15, alle 17, sarà l’Emporio Solidale di via I Maggio a ospitare una tombolata che richiama la tradizione, resa speciale proprio dalla conduzione di Pappa e Pero. Per entrambi gli eventi, a ingresso gratuito, è necessario iscriversi inquadrando il QR della locandina o tramite le modalità comunicate nella newsletter dello sportello Informafamiglie, che si può contattare ai seguenti recapiti: 0523-492380 e [email protected] .

Venerdì 16 dicembre, partendo alle 16.30 dal sagrato della chiesa di San Francesco in piazza Cavalli, protagonisti saranno gli alunni del coro della primaria De Gasperi, accompagnati dagli allievi della scuola di percussioni Tempus Fugit: le famiglie presenti accompagneranno in una jam session gli ensemble, grazie a piccoli strumenti musicali messi a disposizione, raggiungendo a tempo di musica la scalinata della Cattedrale per un brindisi augurale.

Mercoledì 21 dicembre, infine, il Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole, Centro civico di via Marinai d’Italia, accoglierà la Racconteria di Pappa e Pero alle 16.30, tra narrazione e laboratorio per bambini e famiglie.

Non mancheranno, nelle settimane che ci accompagnano all’attesa del Natale, le iniziative rivolte alle scuole: il 19, 20 e 21 dicembre, le classi quarte e quinte del 4° Circolo didattico saranno ospiti alla Galleria del Sole, in uno spazio appositamente allestito per un laboratorio di scrittura creativa.