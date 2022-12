“Chiamata da finto operatore bancario, così ho rischiato una truffa da 10mila euro”

“Ho rischiato una truffa per quasi diecimila euro”. Lo racconta un’infermiera piacentina che si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare un tentativo di raggiro subito alcuni giorni fa. “Ho ricevuto uno strano messaggio telefonico da parte della banca, l’ho aperto in buona fede e ho schiacciato sul link – spiega la donna -. A quel punto, attraverso una comunicazione registrata, sono rimasta in attesa di parlare con un operatore. Qualche ora dopo, un finto funzionario della banca mi ha chiamato e mi ha allertato che era in corso una frode sul mio conto. Conosceva i miei dati e le mie operazioni recenti, mi ha chiesto la password per riuscire a bloccare il problema”. La donna ha temporeggiato e, proprio in quei minuti, la sua banca (stavolta quella reale) ha rilevato il tentativo di incursione nell’account e ha messo in sicurezza il conto. “Racconto quello che mi è accaduto per sensibilizzare e mettere in guardia altre persone che potrebbero cadere nella stessa trappola”.

