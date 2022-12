Ecco l’albero di Natale in piazza Cavalli: un cono di luci alto 18 metri

Installato l’albero di Natale in piazza Cavalli, davanti al municipio di Piacenza. Si tratta di un cono di luci alto 18 metri, che sarà acceso ufficialmente insieme alle luminarie domani pomeriggio, alle 17, sulle note della Banda Ponchielli, che arriverà di fronte a palazzo Mercanti dopo essere partita alle 16 dai giardini Merluzzo, attraversando via Daveri, piazza Duomo, via Chiapponi, piazza e via Sant’Antonino, via Felice Frasi e via XX Settembre. L’albero di luci – donato da Confindustria – resterà acceso dalle 17 a mezzanotte, con il prolungamento orario nei giorni di festività.

“Tutto avverrà – ha rimarcato l’assessore al commercio Simone Fornasari – con particolare attenzione alla sostenibilità, sotto il profilo ambientale ed economico: dalla scelta di sostituire un albero di luci al tradizionale abete, sino alla riduzione delle ore di accensione delle luminarie, per rispettare un doveroso contenimento dei consumi energetici”.