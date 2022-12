Fiamme in un’abitazione di Castel San Giovanni. Intervento dei vigili del fuoco

Momenti di apprensione ieri sera a Castel San Giovanni in una palazzina di tre piani in via Damiano Chiesa. Al secondo piano dello stabile si è sviluppato un principio di incendio per cause in corso di accertamento. Pare che il fumo abbia avuto origine nella stanza della cucina. Tre le persone – tra cui una ragazza – che sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L’allarme è scattato poco dopo le ore 22. Ai soccorritori è apparso subito visibile il fumo uscito da una porta finestra dell’abitazione, fumo che ha annerito la parte del balcone immediatamente sovrastante. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Castel San Giovanni (un fuoristrada multisoccorso e un’autopompa), assieme a ai carabinieri della locale stazione.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà