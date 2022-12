Il Natale è arrivato al mercato coperto: ricco calendario di iniziative

Sarà un dicembre ricco di eventi al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana, 17 a Piacenza, dove a partire dall’apertura di questo pomeriggio, 2 dicembre, avrà il via un fitto calendario di iniziative dedicate alle festività del Santo Natale, con aperture straordinarie, laboratori e attività rivolte ai più piccoli e premi per i visitatori.

Oggi, venerdì 2 dicembre, alle 18 nell’area Enoteca si svolgerà la degustazione della cantina Molinelli Vini di Seminò, dando il via a un appuntamento che si rinnoverà per tutti i venerdì del mese con i produttori dei vini del territorio. “Nelle tradizionali aperture di domani e domenica (dalle 8 alle 14.30), il Mercato Coperto, oltre a confermarsi il luogo privilegiato per l’incontro con i consumatori e quindi per una spesa sostenibile e di qualità, vedrà la proposta dei pranzi contadini che questo fine settimana proporranno in particolare le vellutate dal sapore delicato, cremoso e colorato, tipiche del periodo”.

Per gli acquisti di Natale a base delle eccellenze della terra e del mare, nel mese di dicembre ci sarà un’opportunità in più grazie all’apertura straordinaria tutti i mercoledì dalle 16 alle 21.