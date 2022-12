Incendio in un’abitazione di piazza Duomo, fiamme domate dai vigili del fuoco

Vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza sono intervenuti nella mattina del 2 dicembre in piazza Duomo, a Piacenza per un incendio divampato in un’abitazione. Da accertare le cause che hanno fatto divampare le fiamme subito domate grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Non ci sarebbero feriti. All’origine dell’incendio potrebbe esserci il mozzicone di una sigaretta gettato in cestino accanto ad una scrivania.

