Ladri in azione a Podenzano. Gli abitanti in strada con le torce per cercarli

Ladri ancora in azione a Podenzano dove nella serata di giovedì i malviventi sono riusciti ad entrare in un’abitazione in località Casaleto e hanno tentato un furto in via Cossu. Entrambe le case, pur essendo distanti qualche centinaio di metri, confinano con gli stessi campi agricoli. E’ proprio attraverso i campi che i ladri, forse quattro, sono scappati. Sul posto le forze dell’ordine: carabinieri, polizia locale e agenti di Metronotte.

Anche gli abitanti di via Cossu si sono ritrovati fuori delle loro case ed alcuni, muniti di torce, hanno cercato di individuare i malviventi in fuga. A Casaleto i ladri sembra non abbiano rubato nulla, ma hanno sventrato le persiane e scaraventato i mobili in casa, producendo comunque un danno che la coppia che abita in quella casa quantifica in duemila euro.

I dettagli nell’articolo di Nadia Plucani su Libertà