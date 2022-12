Natale in pediatria: Proloco di Gragnano regala 20 peluche ai piccoli ricoverati

Si avvicina il Natale e per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza anche un piccolo gesto può fare la differenza. Per regalare un sorriso la Proloco di Gragnano, con il suo presidente Giuseppe Ghezzi, ha consegnato 20 peluche da regalare ai bimbi degenti. “Momenti di gioia in questi tempi poco felici per loro. Per noi un piccolo ma significativo gesto a chi rappresenta il nostro futuro”- hanno spiegato gli ideatori dell’iniziativa.

