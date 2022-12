Scuole superiori a distanza, a Morfasso oggi si inaugura il primo laboratorio

Nell’ Istituto comprensivo di Lugagnano, che include anche i plessi di Vernasca e Morfasso, si stanno mettendo le premesse per la scuola superiore a distanza, grazie alle risorse destinate alle Aree interne, che rischiano lo spopolamento. Il progetto sperimentale vede questa scuola pioniera nella nostra provincia e tra le prime in regione, per offrire servizi di prossimità ai giovani le cui famiglie scelgono di abitare in montagna.

Stamattina alle scuole di Morfasso sarà aperto per la prima volta il laboratorio Fad (Formazione a distanza), alla presenza della dirigenza scolastica e delle autorità comunali. L’inaugurazione di questo spazio avviene in occasione dell’open day di orientamento rivolto alla pluriclasse delle medie di Morfasso: in sostanza ai ragazzi e alle ragazze morfassine verrà presentata la possibilità di scegliere una scuola superiore, con opportunità di lezioni a distanza per alcuni giorni della settimana. Il corso che sarà attivato dall’anno prossimo (solo se ci fossero iscrizioni) sarà di tipo professionale indirizzo agroalimentare.

Altri dettagli in edicola con Libertà nell’articolo di Donata Meneghelli