Signora di Klimt e Cavalli del Mochi: ecco le borsine solidali di “Oltre l’autismo”

Due bag in puro stile piacentino, una con le immagini del “Ritratto di Signora” di Klimt e dei Cavalli del Mochi, e un’altra con divertenti vignette in dialetto. Ecco il regalo solidale che l’Associazione “Oltre l’Autismo” ha pensato per i piacentini nel periodo delle feste natalizie. Una piacevole tradizione che ritorna nel segno della solidarietà, il ricavato servirà a sostenere l’associazione che da anni si occupa di aiutare ragazzi con la disabilità dell’autismo. “Questo è un segnale visibile e concreto dell’interesse dell’Associazione e della Cooperativa San Giuseppe verso le persone con una disabilità di tipo autistico – ha detto l’assessore ai servizi sociali Nicoletta Corvi durante la presentazione ufficiale tenuta questa mattina, 2 dicembre, in Comune – hanno avuto una bellissima creatività questa volta perché hanno unito la motivazione sociale di aiuto e di ricerca fondi con le loro varie iniziative insieme all’interesse per Piacenza, un valido contributo di attrattività molto particolare”. “Questa doppia novità è per legare in maniera ancora più stretta la nostra associazione a Piacenza – le parole della presidente dell’Associazione Oltre l’Autismo – le bag avranno infatti la scritta “I love Piacenza” e vogliamo che arrivino a tutte le famiglie piacentine, dentro queste borse ci sono i prodotti confezionati dai nostri ragazzi del Centro San Giuseppe. Dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare questa iniziativa, con l’augurio che arrivi davvero a tutta Piacenza. Le bag si possono trovare alla nostra sede operativa di via Nasalli Rocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9, oppure in pausa pranzo dalle ore 12 alle 14, e poi organizzeremo dei banchetti in città per farli arrivare proprio a tutti”.

Oltre al patrocinio del Comune di Piacenza hanno sostenuto l’iniziativa diverse realtà del territorio, e per la prima volta anche i Rotary Piacenza Sant’Antonino e Valtidone, rappresentati da Maria Grazia Sabato: “Riceviamo ogni giorno tante richieste di aiuto e quest’anno abbiamo deciso di aiutare l’associazione perché ci rendiamo conto delle difficoltà che incontrano ogni giorno questi ragazzi. Un’iniziativa che ci è piaciuta molto anche per il fatto che porta in alto il nome di Piacenza con vignette e immagini e perché è iniziata con la precedente amministrazione e ora continua con questa, nel segno della continuità, valore importantissimo per noi, per portare avanti qualsiasi progetto”.