Bande giovanili, i carabinieri rafforzano i controlli da via San Siro al Facsal

I carabinieri hanno intensificato i controlli nei confronti dei giovani in centro storico, dopo le continue segnalazioni di risse, atti vandalici e altre condotte illecite.

I militari della Compagnia di Piacenza (impiegate due pattuglie della Stazione di Piacenza Principale e due equipaggi della Sezione Radiomobile) hanno effettuato un primo servizio nella zona via San Siro e della galleria del Politeama.

Qui un gruppo di sette giovani, tutti tra i 18 e i 21 anni, è stato controllato attorno alle 16.30, mentre circa un’ora più tardi un’altra pattuglia ha fermato altri cinque ragazzi nei giardinetti in via Santa Franca. Alcuni di loro erano già conosciuti alle forze dell’ordine.

Controllati anche dieci giovani sul Pubblico Passeggio, a lato del liceo “Respighi”.

Nessuna infrazione o violazione è stata accertata.

Nella zona, comunque, proseguiranno i controlli anche nei prossimi giorni, per prevenire possibili problemi, anche in vista delle festività natalizie.

