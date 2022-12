Biblioteca di Fiorenzuola, sostituita la vetrata della sala di consultazione

È stata ultimata nei giorni scorsi, per un complessivo importo di 88mila euro, l’opera di

sostituzione della vetrata continua in appoggio ai quattro archi prospicienti il cortile

interno, presso la Biblioteca Comunale “Mario Casella”, all’interno del Palazzo Municipale di Fiorenzuola d’Arda. Il progetto, redatto dal Settore dei Lavori Pubblici del comune di Fiorenzuola, ha visto la sostituzione dell’unica vetrata precedente con un nuovo serramento, composto da porzioni fisse ed altre apribili. Tra le caratteristiche tecniche della nuova struttura installata, la dotazione di un telaio in alluminio a “taglio termico”, completo di vetrocamera ad elevato valore isolante e vetri stratificati, e di un apposito sistema di schermatura della luce solare, costituito da tende tecniche esterne motorizzate, in grado di favorire l’ombreggiamento e la riduzione degli apporti generati dalle apparecchiature elettriche e di illuminazione. Saranno così soddisfatti, in tutti i locali che prevedono la permanenza di persone, i rapporti areanti, calcolati nel rispetto del regolamento d’igiene comunale.

“Mediante questo intervento significativo sotto il piano dell’efficientamento energetico, tema su cui la nostra amministrazione comunale pone grande attenzione”, ha sottolineato con soddisfazione il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, “andremo a migliorare notevolmente le condizioni di permanenza degli utenti e del personale dipendente”.