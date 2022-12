Isa Mazzocchi, 33 ricette per far sognare in un libro: “Racconto la mia terra”

Una cucina semplice quanto straordinaria, figlia della tradizione tramandata dai genitori. La chef stellata piacentina Isa Mazzocchi mette nero su bianco le ricette dei suoi piatti che hanno fatto sognare e deliziato centinaia di palati. Trentatré anni di ristorazione racchiusi in 33 ricette. “Isa” il titolo del libro edito da Trenta Editore. I piatti scelti dal marito e dalla sorella perché “sono tutti figli miei e non avrei saputo cosa scegliere”- spiega la chef.

Isa Mazzocchi, classe 1968, frequenta la Scuola Alberghiera Magnaghi di Salsomaggiore Maggiore Terme e lavora per due anni a fianco dello chef Georges Cogny. Nel 1989 prende in gestione la storica trattoria gestita dai genitori, insieme a sua sorella Monica, dando vita al ristorante La Palta, a cui si unirà nel 2000 Roberto, il marito di Isa.

“A me le ricette di per sé non piacciono – spiega Mazzocchi – perché nell’elenco degli ingredienti manca quello più importante: la mano. E così ho deciso di accompagnare le mie creazioni riportate nel volume con un racconto.

Le fotografie sono a cura di Fausto Mazza, fotografo piacentino curioso, eclettico, difficile da confinare in una definizione. “Di fronte ai piatti di Isa mi sono reso conto che avrei dovuto usare la stessa semplicità per raccontarli, e lasciare che fossero loro a trasmettere emozioni”.

Il libro è stato presentato alla Biffi Arte di Piacenza, di fronte a un folto pubblico, dal giornalista Giorgio Lambri.