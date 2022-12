A Vigolzone lavori tra Carmiano e Chiulano: cantiere comunale da 400mila euro

Circa 400mila euro sono stati investiti dal Comune di Vigolzone per la messa in sicurezza della frana di Luzzano e la sistemazione della strada tra Carmiano e Chiulano. Si tratta di fondi propri, di bilancio comunale, utilizzati per dare una risposta a un annoso problema.

Il tratto di strada su cui sono stati effettuati i lavori (da una ditta che ha partecipato a gara) è di circa quattro chilometri. Questo è il primo intervento, molto atteso dagli abitanti, perché su quel tratto insiste una frana da diverso tempo. Si sono così realizzate delle gabbionate (180mila euro), rifatto gli asfalti e la segnaletica orizzontale. Mancano solo i lavori che elimineranno il dislivello tra l’asfalto e le banchine (in totale 80mila euro).

Tutta la strada da Carmiano a Castellaro necessiterebbe di intervento e non solo il primo tratto fino a Chiulano. Il Comune ha investito 120mila euro per la progettazione dei lavori sull’intera strada, utilizzata per partecipare a bandi di finanziamento. Per sistemarla in toto occorrerebbe un milione e 76mila euro.