A Villanova i trattori sfilano davanti a Villa Verdi: “Un uomo della nostra terra”

Tra colpi di clacson e saluti ai curiosi che li ammirano alzando la testa verso l’alto, sfilano festosi per le vie del paese passando simbolicamente davanti a Villa Verdi per omaggiare il musicista-agricoltore: sono i trenta trattori che stamattina hanno partecipato alla tradizionale “Giornata del Ringraziamento” di Villanova sull’Arda, quest’anno alla sua più partecipata edizione di sempre, con agricoltori e allevatori giunti anche da Pontenure, Caorso, San Pietro in Cerro, Cortemaggiore, Polesine, Busseto e Piacenza.

“Ringraziare il Signore e tutti gli agricoltori per i frutti della Terra che ci hanno donato, nonostante non sia stato un anno particolarmente facile”: questo è il senso della mattinata raccontato da Andrea Totis, organizzatore dell’evento insieme a Michela Rainieri, responsabili del dipartimento agricoltura del Comune.

La sosta davanti a Villa Verdi non è di certo casuale. “Al di là del musicista e dell’uomo politico, per noi Verdi è un uomo della terra – dicono l’assessore all’ambiente di Villanova Anna Caprioli e l’assessore allo sviulppo economico e industriale di Cortemaggiore Simona Bozzani – è una persona che ha fatto tanto per il territorio e per il benessere degli abitanti”.

