“Innovare l’integrazione degli alunni disabili”: nasce un gruppo di lavoro permanente

L’obiettivo è duplice: creare un vero e proprio “tavolo istituzionale permanente provinciale per l’inclusione scolastica” e contribuire alla “stesura di documenti programmatici su buone prassi inclusive e innovazioni gestionali”. Si muove in questa direzione il gruppo di lavoro sul tema dell’inclusione scolastica che a partire da ieri – in occasione della giornata internazionale dei disabili – rappresenta circa 500 alunni portatori di handicap e 200 operatori impiegati in città e provincia.

L’iniziativa è stata lanciata dalle cooperative sociali Aurora Domus, L’Arco, Strade Blu, Eureka e Unicoop attraverso un seminario dal titolo “Imparare a scegliere per poter scegliere” tenuto dall’esperta Micol Manfredini nell’aula magna dell’ISII Marconi in via IV Novembre. “C’è l’esigenza di innalzare la qualità dell’inclusione scolastica per gli alunni – spiegano i promotori – per restare al passo con l’evoluzione dei bisogni educativi e con le misure da adottare per favorire il benessere degli operatori. Il gruppo s’impegna a incrementare un concreto lavoro di rete con tutti i soggetti istituzionali coinvolti”.