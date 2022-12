A Carpaneto ancora “furti del sabato sera”: c’è chi si è trovato i ladri in casa

“Guardi, i furti ormai saranno stati dieci, in poche settimane. Gli ultimi, come sempre, al sabato sera tra le 18.30 e le 22. L’orario e il giorno sono quelli, l’abbiamo capito”.

Anche l’ultimo sabato sera è andato così a Carpaneto: altri furti, due almeno, e i lampioni dei garage di una via di villette fracassati, per agire al buio. Addirittura c’è chi era in casa e si è trovato con i ladri intenti ad aprire la porta che dà sugli orti, questa volta nella zona tra via Leopardi e via Donatori di Organi.

Nei giorni scorsi invece era toccato alla zona del supermercato, dove i ladri hanno letteralmente saccheggiato un’abitazione. Stavano per colpire anche al piano superiore della palazzina, quando la proprietaria di casa è tornata e loro si sono dati alla fuga, passando per i campi.

La derubata si è messa a rincorrerli, contattando i Carabinieri intervenuti sul posto insieme alla Polizia locale dell’Unione, ma invano. “Ho fatto in tempo a vedere che erano in tre, incappucciati”.

