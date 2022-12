“Che classe!”: verso la finalissima, ecco la classifica aggiornata

Si apre una nuova settimana di gioco, mentre ci avviciniamo a grandi passi alla finalissima.

Ecco la nuova classifica: prima di tutto, ricordate che come sempre questa è una graduatoria aggiornata a qualche giorno fa, così da permettere agli addetti di effettuare tutti i controlli del caso.

Sono però stati inseriti tutti i bonus derivanti dagli elaborati relativi al terzo tema, legato ai più bei momenti vissuti a scuola.

Un bel gruzzolo di punti, cresciuto anche grazie ai codici bonus del Centro Commerciale Gotico.

Ma proprio perché la fine del gioco, e la proclamazione dei vincitori, è sempre più vicina, non è proprio questo il momento di “lasciarsi andare”.

Gli ultimi giorni infatti sono quelli in cui è necessario impegnarsi ancora di più, proprio perché il traguardo è lì, appena davanti ai vostri occhi, manca solo “l’ultimo miglio”.

E allora non lasciatevi scappare ogni possibilità per guadagnare scalini su scalini in graduatoria, la prima delle quali è votare e farvi votare: sempre, ogni giorno, da chiunque riusciate a convincere a sostenervi!

E questo fino all’11 dicembre, ultimo giorno utile per racimolare voti. Lo stesso giorno è fissato il termine per l’invio degli ultimi elaborati, quelli che parlano delle più mirabolanti invenzioni che vorreste vedere in futuro.

CLASSIFICA 5 DICEMBRE 2022