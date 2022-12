“Sulla strada giusta”: associazione Sonia Tosi lancia il concorso per le scuole

Anche l’ultimo fine settimana è stato funestato dagli incidenti stradali, 35 le vittime in Italia.

Per sensibilizzare la popolazione sul tema a partire dai più giovani, l’associazione “Sonia Tosi ODV” indice la prima edizione del concorso scolastico “Sulla strada giusta: se hai bevuto non guidare – se ha bevuto non farlo guidare”, rivolto ad allievi del triennio delle scuole secondarie superiore della Provincia di Piacenza, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della provincia di Piacenza, del Comune di Piacenza, dell’ACI, della Polizia stradale. II progetto/concorso intende promuovere la cultura della sicurezza stradale in genere, con particolare riferimento alla prevenzione della mortalità stradale, causata dalla guida in stato d’ebbrezza o per assunzione di sostanze stupefacenti.

Nelle classi iscritte al progetto/concorso verrà proiettato il docu-film di Luca Pagliari “Ogni Giorno” per stimolare una riflessione e coinvolgere i ragazzi nella comprensione di questo drammatico problema sociale.

In particolare, il lavoro che verrà proposto agli studenti e ai docenti interessati prevederà la realizzazione dei seguenti “prodotti”:

Grafic novel o fiaba illustrata: il prodotto vincitore sarà stampato e diffuso in Scuole e Biblioteche;

Spot “pubblicità progresso” sulla prevenzione dell’incidentalità stradale: lo spot vincitore del concorso sarà proiettato in tutti gli Istituti partecipanti e diffuso anche attraverso canali pubblicitari (cinema, tv locali, social);

Manufatto artistico sulla tematica in questione (il manufatto vincitore sarà posizionato in un significativo contesto cittadino).

Le classi dovranno iscriversi al concorso entro il 16 Dicembre 2022 e inviare i lavori prodotti entro il 30 aprile 2023 all’Associazione “Sonia Tosi ODV” indirizzo Via Beati, 51 29122 Piacenza (mail [email protected]).

La giuria, composta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione “Sonia Tosi ODV” e da esperti di comunicazione valuterà i prodotti realizzati, decretando le tre classi e quindi gli Istituti vincitori. L’associazione adotterà propri criteri di valutazione e non potrà comunque prescindere dal verificare che le opere siano conformi al regolamento del concorso ed al suo tema. La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile.

La premiazione avverrà il 6 maggio 2023 (sabato), giornata Europea della Sicurezza Stradale in Piazza Cavalli.