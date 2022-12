Doppio tentativo di furto nella notte in due farmacie piacentine. Ad essere presi di mira i locali di Sant’Antonio e San Nicolò sulla via Emilia. In quest’ultimo caso i malviventi hanno cercato di rompere la vetrata con un tombino ma sono stati costretti a desistere dall’intervento dei carabinieri e delle guardie giurate di Metronotte.

