Una vita in Anpas, Rebecchi entra nel direttivo nazionale: “Riconoscimento prezioso”

Aveva 18 anni Paolo Rebecchi la prima volta che ha indossato la divisa arancione della Croce Bianca. Oggi ne ha 44 ed è stato nominato nella direzione nazionale di Anpas dove resterà in carica fino al 2026. L’annuncio è stato dato direttamente da Anpas che fra l’altro ha visto cambiare anche il presidente: al posto del virologo Fabrizio Pregliasco ci sarà Niccolò Mancini, che in questi anni è stato vicepresidente.

“Sono molto contento e onorato per l’opportunità che mi è stata data – è il commento di Rebecchi – nella direzione nazionale di Anpas ero entrato già lo scorso anno subentrando a una persona, mentre in questo caso sono stato nominato. Per me è un riconoscimento prezioso dell’impegno e del lavoro fatto in questi anni”. Oltre venti ne sono trascorsi da quando Rebecchi ha indossato per la prima volta la divisa del volontario: “Ho incominciato in Croce Bianca e questa associazione mi resta nel cuore, per me è come una casa, una seconda famiglia – spiega – sono cresciuto in Croce Bianca e in Anpas grazie alle tante persone che ne fanno parte: abbiamo un gruppo coeso e quando si cresce non è mai solo un fatto individuale, ma collettivo, di tutto il team”.

L’intervista di Betty Paraboschi su Libertà in edicola