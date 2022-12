Bassanetti confermato al vertice nazionale degli estrattori e produttori lapidei

Claudio Bassanetti è stato confermato per un altro biennio alla presidenza di ANEPLA. La riconferma è avvenuta all’unanimità durante l’assemblea ordinaria tenutasi lo scorso 25 novembre 2022 presso l’Auditorium di Confindustria Bergamo. Piacentino, amministratore delegato del Gruppo Bassanetti e vicepresidente di Confindustria Piacenza, Claudio Bassanetti è alla guida dell’Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei e Affini di Confindustria da novembre 2020.

Il tema dell’economia circolare e della transizione ecologica è stato uno dei cardini del mandato di Bassanetti: sotto la sua guida ANEPLA ha inaugurato nel 2021 CavaExpoTech, esposizione statica e dinamica a Cave Germaire Carignano (Torino) , divenuta fin da subito punto di riferimento nazionale della categoria. Tra le battaglie portate avanti durante il primo mandato la richiesta di modifica del decreto End of Waste che, per come è stato approvato, rischia di bloccare tutte le iniziative di recupero degli aggregati riciclati con il rischio di dover riaprire le discariche di inerti da tempo soppresse Da sottolineare anche l’importante Progetto di Naturazione del Po, iniziativa nata da un lavoro congiunto tra ANEPLA e WWF Italia e ricompresa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Durante la presidenza Bassanetti, inoltre, ANEPLA ha chiuso a fine 2021 un protocollo di intesa con ANIE-Rinnovabili e Consorzio Cascina Clarabella per favorire la transizione energetica verso un modello più sostenibile e rispettoso dell’ambiente e creare nuove aree di coltivazione, con finalità sociali attraverso l’implementazione di tecnologie “agrifotovoltaiche”. Il piacentino continuerà a vestire il ruolo di presidente fino alla fine del 2024.