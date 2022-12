Bimbo di tre anni scivola in piscina: educatrice lo soccorre e rianima

Avrebbe tentato di uscire da solo dalla piscina, ma sarebbe scivolato sul bordo, cadendo in acqua. Tutto in pochissimi secondi. Istanti di paura questa mattina, 6 dicembre, per le sorti di un bambino di tre anni soccorso e salvato da una educatrice che si è accorta in tempo del bambino riverso in acqua. E’ accaduto alle 10 in un centro per l’infanzia di Piacenza. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto la giovane è riuscita a condurre il bimbo fuori dalla piscina praticandogli le manovre di rianimazione. Dopo pochi secondi il bambino ha ripreso conoscenza. Per precauzione è stato portato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

