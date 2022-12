Castel San Giovanni, sconti ai giovani impegnati nel volontariato locale

A Castel San Giovanni la younger card, la tessera che la Regione Emilia Romagna mette a disposizione dei giovani per accedere a sconti e convezioni, si arricchisce di un tassello in più. Ai giovani che presteranno ore di volontariato nelle associazioni locali verranno riconosciuti, tramite un sistema a punti, ulteriori sconti in attività locali (librerie, cinema, teatro, ecc). Agevolazioni quindi in cambio di volontariato all’interno della propria comunità. La card è richiedibile in biblioteca comunale (Villa Braghieri) dai giovani tra i 14 e i 29 anni ovviamente in via del tutto gratuita. L’iniziativa è stata presentata a tutti gli studenti del polo superiore Volta affinchè diffondano l’iniziativa anche nei confronti di tutti i ragazzi che vivono, studiano, lavorano sul territorio castellano.

