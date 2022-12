Commercialisti a Piacenza, professione giovane e “rosa”. Incontro con la Cassa

Una popolazione particolarmente giovane è quella dei dottori commercialisti della provincia di Piacenza, dove uno su quattro (25,2%) dei 333 professionisti iscritti a Cassa dottori commercialisti ha meno di 40 anni. Più giovani, ma anche maggiore presenza femminile: il 40,5% dei dottori commercialisti piacentini è donna con oltre 7 punti percentuali di scarto rispetto a quanto si registra a livello nazionale (33,2%) e sostanzialmente in linea con il dato regionale (40,9%). E’ la fotografia scattata dalla Cassa, i cui vertici e delegati hanno incontrato gli iscritti piacentini a Palazzo Galli, con l’obiettivo di far conoscere tutte le attività e le opportunità offerte dall’ente che conta 72mila iscritti in Italia.

