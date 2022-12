Fiorenzuola, via intitolata ad Alfredo Grassi. “Imprenditore impegnato per il nostro bene”

Si è tenuta nello scorso fine settimana la cerimonia di intitolazione ufficiale di via Alfredo Grassi: la strada intitolata al compianto imprenditore, figlio di Arturo Grassi – fondatore dell’azienda chimica e farmaceutica Acef, di casa proprio a Fiorenzuola – e presidente della stessa azienda dagli anni Ottanta e Novanta, si trova nella nuova area commerciale ad ovest della Città, con accesso dalla rotatoria che collega già le vie Europa ed Abruzzo. Durante la Cerimonia sono intervenuti il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi; Carla Mazzocchi, la vedova di Alfredo; l’attuale presidente dell’azienda fiorenzuolana, Alberto Piombi, e il parroco emerito di Fiorenzuola, Monsignor Giovanni Vincini. “Siamo qui per rinnovare il nostro omaggio ad una persona che ha contribuito a diffondere l’immagine di Fiorenzuola in tutto il mondo”, sono state le parole del primo cittadino: “Le sue innate capacità imprenditoriali e manageriali gli permisero di assumere in poco tempo un ruolo di riferimento all’interno di Acef, per poi divenirne negli anni Ottanta presidente di successo, grazie alle sue coraggiose intuizioni, figlie di uno studio costante ed una profonda attenzione alle logiche di mercato. Successi imprenditoriali che andarono di pari passo con la sua capacità di instaurare relazioni positive con i collaboratori e i dipendenti dell’azienda. Ma anche al di fuori dagli uffici e dallo stabilimento dell’azienda chimica e farmaceutica – ha ricordato Gandolfi – Alfredo Grassi dimostrò di portare nel cuore chi gli stava attorno, ovvero Fiorenzuola e i suoi cittadini, con l’umiltà di chi seppe essere legato a questa realtà come cittadino impegnato per la Comunità prima ancora che come imprenditore di successo”.

