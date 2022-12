A Pianello l’illuminazione pubblica si rifà il look: “Meno consumo per il Comune”

A Pianello sono partiti i lavori per la riqualificazione di tutto il sistema di pubblica illuminazione. Gli interventi promettono di abbattere del 75% la bolletta energetica del Comune, che oggi si aggira sui 100mila euro annui. Siram, che è la società che ha vinto l’appalto per la gestione della pubblica illuminazione, garantisce di riqualificare 473 dei 504 punti luce attuali, sostituendo le vecchie lampade con altre a maggior risparmio energetico. In paese e nelle frazioni verranno posizionate altre 14 lampade in punti che attualmente non sono illuminati. Siram sostituirà 96 tra pali e sostegni, mentre altri 214 verranno rimessi a nuovo.

