Calendasco: “Spegnere le luminarie? Risparmio di 700 euro, ma paese in tristezza”

“Spegnere le luminarie natalizie per risparmiare 700 euro? Una cifra minima per la quale non vale la pena gettare un paese nella tristezza, in un momento in cui la gente ha bisogno di positività”.

Nel dibattito “luminarie sì o luminarie no” che l’aumento dei costi dell’energia ha reso di stretta attualità, il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi ha già fatto una scelta molto netta, maturata anche con dati alla mano sulle ipotesi di spesa.

