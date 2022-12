“Che classe!”: ultima classifica provvisoria, si vota fino a domenica

Siamo ad un passo dalla fine di questo bellissimo viaggio nel mondo delle classi e delle scuole piacentine. Domenica infatti sul quotidiano Libertà usciranno le ultime pagine dedicate al gioco, naturalmente le ultime prima della grande rivelazione della classifica finale con tutti i premiati. Quella che vedete è l’ultima classifica provvisoria da poter consultare prima di quella definitiva, che uscirà in data da destinarsi.

CLASSIFICA 7 DICEMBRE 2022

Qui, nella graduatoria che, ricordiamo, risale a qualche giorno fa per permettere a chi di dovere di effettuare tutti i controlli del caso, potete controllare la vostra posizione attuale. Domenica ci sarà il gran finale: non solo infatti alle ore 23.59 scade il termine per poter inviare gli elaborati del quarto tema e guadagnare ancora quei pochi punti che potrebbero però rivelarsi importantissimi, ma nella galleria del Centro Commerciale Gotico sarà esposto l’ultimo codice bonus da poter utilizzare per la votazione.

Un codice importantissimo, perché rimarrà esposto per tutta la giornata, e varrà esattamente un giorno, fino alla mezzanotte! Da lunedì infatti le urne digitali saranno chiuse, e non sarà più possibile votare per la vostra classe preferita.

Approfittate di queste ultime ore per concentrare tutti i vostri sforzi e cercare di guadagnare posizioni preziose: più si sale, più “scalini” si guadagnano, e più ricchi sono i premi!