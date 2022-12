Dal 15 dicembre il centro prelievi di Fiorenzuola cambia sede

Cambio di sede per il Centro prelievi ematici di Fiorenzuola. Dal 15 dicembre il servizio torna a svolgersi in ospedale, in via Roma, terzo piano, blocco A, lasciando l’attuale collocazione in largo Gabrielli 3 (ex macello).

Per consentire le operazioni di trasloco, le attività di prelievo saranno sospese lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 dicembre. Gli utenti prenotati in queste date saranno contatti direttamente per fissare un nuovo appuntamento. In questi giorni di chiusura non sarà possibile l’accesso diretto al punto prelievi. Il servizio riprenderà regolarmente giovedì 15 dicembre nella nuova sede, con i consueti orari di apertura: dal lunedì al sabato su prenotazione dalle 7.30 alle 8.30, oppure con accesso diretto dalle 8.30 alle 10.30. Per prenotare è possibile rivolgersi al Cuptel 800651941 o a uno sportello Cup.